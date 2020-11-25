شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي برنامج حفلات دار الأوبرا احتفالا بأعياد الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفلاتها بأعياد الكريسماس حيث تقدم فرقة أوبرا القاهره تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى حفلين متتاليين بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن من إخراج حازم طايل وذلك فى الثامنة مساء يومى السبت والاحد 28 ، 29 نوفمبر على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أغانى الكريسماس العالمية منها شجرة الكريسماس ، ليرعاك الله ، لنبقى سويا ، ليلة صامتة ، الكريسماس الابيض ، الجنة الرائعة ، اروع وقت من العام ، ١٢ يوم من الكريسماس ، هذا هو الكريسماس ، حاول أن تتذكر ، ليلة مقدسة ، ليلة سعيدة .. اداء ايمان مصطفي، رضا الوكيل، مني رفلة، جاكلين رفيق، جولي فيظي، داليا فاروق، عماد عادل، جيهان فايد، هشام الجندي، عمرو مدحت، الهامي امين، عزت غانم، ليلي ابراهيم، ابراهيم ناجي، نورستا المرغني، اسامة علي، اسامة جمال، برهان الدين فاروق، سلمي الجبالي ، اسامة طنطاوى .

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .