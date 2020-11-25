شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة فقدت ساحرها.. هنيدي وإليسا ونوال الزغبى ينعنون مارادونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الخزن عبر السوشيال ميديا، من جماهير كرة القدم وغير المهتمين بها أيضا بعد وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية والعالمية دييجو أرماندو مارادونا، بعد تعرضه لسكتة قلبية تنفسية، فى منزله، بعد فشل الأطباء فى انعاشه.

نشر النجم محمد هنيدى، صورة للنجم الأرجنتينى ماردونا، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً: "واحد من اللي حببونا في الكورة .. وداعا مارادونا".



محمد هنيدى عبر تويتر

ونعت النجمة اللبنانية إليسا النجم العالمى ماردادونا، وكتبت قائلة:"فقد العالم أسطورة.. كلنا نؤمن بقوة الرياضة مع مارادونا.. كنت حزينة للغاية لرؤية للتحول المحزن للأحداث في حياته.. سيعيش إلى الأبد كبطل في ملعب كرة قدم".



إليسا عبر تويتر

وقالت النجمة نوال الزغبى، عبر تويتر:" شو هالسنة المخيفة 2020 يللي مش عارفة تخلص!!! اليوم العالم خسر اهم لاعب كرة قدم ارجنتيني مارادونا وانا من عشاقه الله يرحمه اسطورة كبيرة".



نوال الزغبى

وأعلن التلفزيون الأرجنتيني، منذ قليل عن وفاة نجم كرة القدم دييجو مارادونا، بعد تعرضه لسكتة قلبية فى منزله وفقا لصحيفة " Clarín" الأرجنتينية، فإن النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، عانى فى الساعات الأخيرة من سكتة قلبية فى منزله، وهو فى حالة خطيرة للغاية.

وكان مارادونا، قد خضع لعملية جراحية على مستوى الرأس، فى احدى المستشفيات، فى أوائل شهر نوفمبر الجارى، بعد أن نقل إلى مستشفى أوليفوس مصابا بفقر دم وجفاف، ولكن عند إجراء الفحوصات تم تشخيص حالته بأنه مصاب بتجمع دموي في الرأس، لذا خضع لعملية جراحية في اليوم التالي.

نقل موقع "فوتبول إيطاليا"، تصريحات لماتياس مورلا، محامى النجم الأرجنتيني السابق دييجو مارادونا، قائلا: "لقب تغلب مارادونا، على أصعبب لحظة فى حياته، لحسن الحظ، يشعر الأن بصحة جيدة، وهو مصمم على التعافى بأفضل طريقة ممكنة".

أضاف: "المهم أنه لا يفكر إلا فى التعافى، فى هذه اللحظة يحتاج مارادونا فقط للهدوء".