شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يدعم هنا الزاهد بعد طرح البوستر الرسمي لمسلسلها: دايما فخور بيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم النجم أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد بعد طرح البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد المنتظر عرضه قريبًا، "حلوة الدنيا سكر"، اليوم، وأعاد نشر الصورة التي ظهرت بها هنا بأكثر من شخصية تقدمها داخل المسلسل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها قائلاً: "إن شاء الله هتكسري الدنيا يا حبيبتي.. دايماً فخور بيكي"، والمسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى.



احمد فهمي

وكانت الفنانة هنا الزاهد شاركت جمهورها بصورة من مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، الذى قارب انتهاء تصويره والمنتظر عرضه قريبا، وظهرت بالصورة مع الفنان محمد كيلانى، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستجرام، قائلة: "مبسوطة إن احنا بنشتغل مع بعض يا كيلانى.. هتشوفوا إن شاء الله حاجة هتعجبكوا"، وهو المسلسل الذى يضم 9 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، ولكل حكاية قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.



بوستر المسلسل

وتدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويشارك فى بطولة الحكاية الأولى بجانب هنا الزاهد كل من محمد كيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوى.

ووقع الاختيارعلى مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسئول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية.