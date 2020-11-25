شكرا لقرائتكم خبر عن إيرينا شايك تقضى وقتا ممتعا مع ابنتها "ليا" بالرغم من جدول أعمالها المزدحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول دائما إرينا شايك أن تجد بعض الوقت من أجل الاسترخاء و ذلك بالرغم من أن لديها جدول أعمال مزدحم دائما، وشوهدت شايك البالغة من العمر ( 34 عاما ) وهى تخرج فى نزهة على الأقدام صباح أمس الثلاثاء بينما كانت تغادر مبنى شقتها الموجود فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، و قد تحدت برودة الطقس بظهورها مرتديه ملابس سوداء من الصوف إضافة الى جاكت جمع اللونين الأزرق و الأبيض و هو من تصميم دار " Palace x Moschino" ووصل سعره الى 750 جنية إسترلينى .

و لكى تكمل إيرينا شايك اناقتها اختارت أن ترتدى حذاء " بوت " من الجلد باللون الأسود يطل حتى ركبتيها ، و كانت إيرينا ممسكة بقناع الوجة الواقى بيدها و هو " polka dot " ويفترض أنه تم وضعه فى وقت لاحق أثناء المشى .

وظهرت شايك بالصور وهى تصطحب ابنتها " ليا " التى تبلغ من العمر ثلاث سنوات التى لم يظهر وجهها بالصور التى سجلتها عدسات " البابارتزى " مثلما تسعى شايك دائما لأخفاء ملامحها عن وسائل الإعلام .