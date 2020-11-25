شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "يا بخته" لـ هاني شاكر وأحمد سعد تتخطى الـ 51 ألف مشاهدة فى ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان هاني شاكر، والنجم أحمد سعد، كليب أغنيتهما الجديدة "يا بخته" على القناة الرسمية للأخير على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، مساء اليوم الأربعاء، فيما سجلت الأغنية أكثر من 51 ألف مشاهدة في أقل من ساعتين من طرحها.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من ترويج الفنان أحمد سعد لكليب "يابخته" مع النجم الكبير هاني شاكر، حيث نشر بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، معلقا عليه: "استنوا أغنيتي الجديدة يابخته مع أمير الغناء العربى هاني شاكرالنهاردة الساعة 5 بتوقيت مصر على يوتيوب.. كلمات أحمد ابراهيم، الحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت أحمد جوده".

وكان النجم أحمد سعد أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أغنية "يابخته" التى تجمعه بالنجم هانى شاكر مفاجأة للجميع وتحمل طابع الفرح وبعيدة عن جو الكآبة والحزن ويراهن عليها فى مشواره الغنائى خاصة أنه يقدمها مع صوت قوى بحجم هانى شاكر وتحمل عدد من المفاجئات .

وأضاف سعد أنه متحمس جدا للتعاون مع هانى شاكر مشيرا أن ردود أفعال البرومو فاقت توقعاته حتى الآن ويتمنى ان تنال الأغنية اعجاب جمهوره .

وكان النجم أحمد سعد، قد أحيا حفله الغنائى مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، وبحضور كامل العدد، وحضر سعد بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم، وقدّم وصلته الطربية التى أمتعت جمهور مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.



أغنية يا بخته لـ هاني شاكر وأحمد سعد



الفنان هاني شاكر