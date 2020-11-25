شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد بـ 9 شخصيات على بوستر "حلوة الدنيا سكر" : قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من حين لآخر تشوق الفنانة هنا الزاهد متابعيها وجمهورها لـ "حلوة الدنيا سكر" اسم أحدث أعمالها الدرامية، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث اعتاد متابعيها على نشرها كل فترة لصور تكشف من خلالها عن كواليس العمل ونجومه، ومؤخراً طرحت بوستر المسلسل.والذى تضمن وجودها بتسع شخصيات مختلفة، عكست الأدوار التي تقدمها خلال أحداث العمل الذى ينتظره جمهوره إلى حد كبير، وعلقت على الصورة بكتابة : " مسلسل حلوة الدنيا سكر قريبا".



حلوة الدنيا سكر

وكانت كشفت الفنانة هنا الزاهد عن مشاركة شقيقتها فرح معها ضمن أحدث مسلسلها القادم "حلوة الدنيا سكر"، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر خاصية الاستوري وهي تقوم بتصويرها ضمن كواليس المسلسل، وتعلن به أنها ستلعب دور أختها ضمن حكاية من حكايات العمل التي تقوم بتصويره حالياً.

كما سبق وشاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بفيديو جديد من كواليس مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" المنتظر عرضه قريبًا، وظهرت في الفيديو بلوك مختلف بسبب تعدد الشخصيات التي تقدمها بحكايات المسلسل المختلفة، حيث ظهرت بشعر أحمر قصير، معلقة علي الفيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "حلوة الدنيا سكر قريبا 9 قصص مختلفة تماما عن بعض.. ربنا يكرمنا على قد تعبنا و ان شاء الله يعجبكم".

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وتدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويشارك فى بطولة الحكاية الأولى بجانب هنا الزاهد كل من محمد كيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوى.

ووقع الاختيارعلى مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسئول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية.