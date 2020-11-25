قبل لقاء القمة.. هذا ما قاله وليد فواز عن المباراة المرتقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان وليد فواز، على مباراة القمة التي تجمع فريقي الأهلي والزمالك في نهائي بطولة إفريقيا ، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وكتب فواز، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أكيد طبعًا هكون زعلان في حالة صحة الأخبار الخاصة بغياب عبد الله جمعة وأوباما والونش، وأيضا قلبي عند جماهير الأهلي في غياب نجومهم".

وأضاف: "لكن الإيجابي هنا، إن فيه تكافؤ بين الفريقين وفرصة لنجوم تانية، كانت برة الحسابات والبقاء للي جاهز بدنيًا وفنيًا وأكثر هدوئًا وتركيزًا .. اللهم أنصر الزمالك"

يذكر أن، مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستقام يوم الجمعة 27 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً.