رانيا فريد شوقي تكشف إمكانية تقديم سيرة والدها في عمل فني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن إمكانية تجسيد سيرة حياة والدها الفنان الكبير فريد شوقي.

وقالت رانيا، ببرنامج "The Insider بالعربي": "لأ ..مفيش حد يقدر يجسد سيرة والدي ممن موجود على الساحة.. يا جماعة اسمه فريد ربنا خصه باسمه.. ربنا كان خالقه ..كاريزما عالية جدًا، كنت بشوف والله استقبال الناس لما تشوفه بتشهق.. كان ما شاء الله طويل وعريض، وليه هيبة وطلة فظيعة.. صعب تلاقيها دلوقتي في أي حد".

ويُعرض حاليًا لرانيا فريد شوقي، مسلسل "ضربة معلم"، من بطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.