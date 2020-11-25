فيديو| عماد حمدي.. عانى في أواخر أيامه ولهذا السبب لم يسامحه ابنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنان الكبير عماد حمدي بعيد ميلاده اليوم، إذ ولد في 25 نوفمبر 1.

عماد حمدي قام ببطولة العديد من الأفلام الهامة في تاريخ السينما المصرية منها "خان الخليلي"، "ميرامار"، "ثرثرة فوق النيل"، "الباطنية"، "سواق الأتوبيس"، "أحلى أيام العمر"، "الشياطين"، غيرها من الأعمال.

في حوار سابق لبرنامج "الراجل ده أبويا" تقديم الكابتن أحمد شوبير، قال نادر نجل الفنان عماد حمدي إن والده كان طيبًا ومتساهلاً في حقه، وأن طيبته سببت له الكوارث.

وأضاف نادر أن والده تزوج من والدته فتحية شريف بطلة فرقتي "الريحاني" و"عزيزة يونس" قبل أن يعمل بالسينما حينما شغل منصب مدير توزيع بـ"ستديو مصر"، موضحًا أن والدته كانت تتقاضى أجرًا أعلى مما يتقاضاه والده الذي طالبها باعتزال الفن ففعلت لأنها كانت تحبه.

وأكد نادر أن والدته قالت له إن والده سيموت في بيته وسيرجع إليهم في آخر أيام حياته وعليه أن يسامحه، مشيرًا إلى أنه لم يسامحه لكنه يحبه لأنه والده، وأنه كان يعمل سنة 80 في إحدى الصحف العربية بمبلغ 1500 دولار، واتصل بوالده فوجده يبكي في التليفون بسبب مرضه، فترك العمل وجاء لمصر ليعمل بـ 70 جنيهًا.

ذكر نادر أيضًا أن والده أدمن شرب الخمر بعد وفاة شقيقه التوأم عبد الرحمن، موضحًا أن بصره كف في أيامه الأخيرة، وأنه كان يستمتع بقراءة الجرائد صباحًا وبعد فقده بصره عانى أزمة نفسية حادة، لم يخرجه منها سوى الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي زاره في منزله.

وأضاف نادر أن والدته فتحية شريف توفيت قبل والده بتسعة أشهر، وأن والده فقد نظره وشقيقه وزوجته في وقت متقارب.

وأوضح نادر أن الفنانات شادية وهند رستم ومديحة يسري فقط هن من سألن على والده طيلة فترة مرضه، موضحًا أن شادية كانت الوحيدة التي وقفت إلى جواره، وأن والده تركه وهو في عمر أربع سنوات بينما تكفلت والدته به.

تزوج الفنان عماد حمدي من الفنانة فتحية شريف وله ابن منها و هو نادر، ثم تزوج الفنانة شادية واستمر زواجهما 3 سنوات، وفي المرة الثالثة تزوج من الفنانة نادية الجندي وأنجبت منه ابنه هشام.

توفي يوم السبت 28 يناير من العام 1984 في منزله عن عمرٍ ناهز الـ 74 عام، إثر أزمة قلبية حادة بعد رحلة طويلة مع كف البصر والاكتئاب المزمن.