نبيل الحلفاوي وآسر ياسين ينعيان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا

شارك النجم آسر ياسين، جمهوره ومتابعيه صورة لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، معلقاً: "أرقد بسلام يا أسطورة.. مارادونا". كما نعى الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، والذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز الـ 60 عاماً. والذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز الـ 60 عاماً. وكتب "الحلفاوي": "وداعا مارادونا، أحد أساطير كرة القدم الذين أمتعونا، وأقول أحدهم .. لأنني عاصرت رونالدو البرازيلي وشاهدت قبله في الملعب بيليه ثم دي ستيفانو ". وتوفي اليوم، أسطورة كرة القدم العالمية، وأحد أساطير الساحرة المستديرة عبر العصور، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الأربعاء، حسبما أفادت تقارير أرجنتينية، عن عمر يناهز الـ 60 عاماً، إثر تعرضه لجلطة في المخ، انتقل على إثرها إلى المستشفى في بلاده الأرجنتين خلال الفترة الماضية.

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