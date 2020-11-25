المجلس القومي للمرأة يستضيف العرض المسرحي الفيلسوف بيتفلسف

يستضيف المجلس القومي للمرأة العرض المسرحي " الفيلسوف بيتفلسف" تأليف وإخراج أحمد سمير ريان. وذلك يوم السبت القادم بمقر المجلس القومي للمرأة فرع الهرم.
الفيلسوف يتفلسف " بطولة
وائل مدبولي، إيمي، محمد صلاح، محمد سلطان، زينة بهاء، كمال سلطان، هنادي محمود، محمود مجاهد، سيد أسامة، سامح صبري، هاني منير
مكياچ، أسما الدسوقي
" الموسيقيين "
كوكب الشرق، محمد عماد، سالي سمير، باسل علاء.
غناء : ريان التونسي
مخرج منفذ / رفعت ريان
تأليف وإخراج / أحمد سمير ريان.
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