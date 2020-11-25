باسل الخياط ناعيًا مارادونا: وداعًا يا من احتفظ بصورته في خزانتي

نعى النجم باسل الخياط، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، والذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز الـ 60 عاماً.

ونشر "باسل": صورة لـ مارادونا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقًا: "وداعا مارادونا ...لست أنا الوحيد من علق صورتك وراء باب الخزانة ولست انا الوحيد من ادخر مصروفه ليشتري لك صورًا مميزة ولست انا الوحيد من استعار شخصيتك في لعبة الشارع وصرخ غوووووول مارادونا حين يحرز هدفًا ولو بالصدفة.

وأضاف "الخياط"، ولست أنا الوحيد من ردد (لم أسجل بيدي) جملتك الشهيرة ولست أنا الوحيد من احتفظ بقميصك الارجنتيني حتى لو كان مشجعا لفريق

آخر ولست أنا الوحيد من دافع عنك وأنت في الارجنتين حينما قالوا انك تزداد قصرا كل سنة ١ سم ولست أنا الوحيد من عشق الأرجنتين لاسمك ولست أنا الوحيد من تشاجر مع زميله في المباراة وقال له (شو مفكر حالك مارادونا)

وقال، ولست أنا الوحيد من بكى عند خسارتك ولست أنا الوحيد من جلبت سعادة الى بيته في وحدته ولست انا الوحيد من ارتبط اسمك وصورتك ببيتي ومدرستي ورحلتي وعملي وشارعي ومواصلاتي ولست ولست ولست ...وداعا لأنك كنت سببا وإن

لم تدري بما انا عليه ".

وتوفي اليوم، أسطورة كرة القدم العالمية، وأحد أساطير الساحرة المستديرة عبر العصور، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الأربعاء، حسبما أفادت تقارير أرجنتينية، عن عمر يناهز الـ 60 عاما، إثر تعرضه لجلطة في المخ، انتقل على إثرها إلى المستشفى في بلاده الأرجنتين خلال الفترة الماضية.



جدير بالذكر أن، باسل خياط ممثل سوري بدأ التمثيل في سن صغيرة، عمل في السينما والتليفزيون والمسرح، وأشتهر بالأدوار النفسية المركبة، وقد حصل على العديد من الجوائز أبرزها جائزة أدونيا السورية كأفضل ممثل دور أول عن مسلسل أحلام كبيرة (2004)، وجائزة الميوريكس كأفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل عشق النساء (2015)، ومن أبرز أعماله في سوريا على (حافة الهاوية، أحلام كبيرة، أسرار المدينة، أبوخليل القباني، وربيع قرطبة)، وفي مصر "طريقي، 30 يومًا، الرحلة، والميزان".

