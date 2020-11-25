بالفيديو..عصابة تهرب المخدرات بحقنها في صدور النساء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

يوصل تجار ومهربو المخدرات ابتكار الطرق الجديدة ؛ لتهريب بضائعهم بوسائل تضمن لهم الإفلات من الشرطة .

أعلنت الشرطة الكولومبية عن تفكيك شبكة مخدرات تخصصت في إجبار النساء على حقن صدورهن بالكوكايين السائل عبر عمليات جراحية.

واشتهرت العصابة بأساليبها المبتكرة لإرسال منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم، بطريقة تمكنها من تجاوز نقاط التفتيش الأمنية.

ورغم أن عصابات المخدرات ابتكرت طرقا عديدة لتهريب بضاعتها كالأنفاق تحت الأرض والغواصات، إلا أن العصابة الكولومبية كان لها أسلوب لا يصدق، حيث استخدمت النساء لشحن المخدرات إلى أوروبا.

وجندت العصابة، التي يطلق عليها ”الجراحون“، النساء وأجبرتهن على الخضوع لعمليات لملء صدورهن وأطرافهن بسائل الكوكايين.

وبحسب مكتب المدعي العام الكولومبي، فقد تم إقناع شابات بحمل المخدر في صدورهن وأطرافهن، والانتقال إلى إسبانيا، ووُعدن بوظائف جيدة الأجر في أوروبا، إذا وافقن على إجراء الجراحة التجميلية في غرف عمليات مؤقتة، كانت تقام في نُزل أو شقق مستأجرة.

وكان يجري الجراحة شخصان يعملان في القطاع الصحي، وجراح في مستشفى محلي، وشخص قدم نفسه على أنه طبيب، لكنه لم يكن يملك المؤهلات المناسبة.

وتم إرسال الضحايا من النساء بعد إجراء العمليات لهن وحقنهن بالمواد المخدرة على متن رحلات تجارية إلى مدريد، ثم يتم نقلهن مرة أخرى إلى غرف عمليات جراحية مرتجلة لسحب المواد المخدرة من أجسادهن مجددا.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت صحيفة ”دياريو أوكسيدنت“ أنه تم القبض على 10 أعضاء من عصابة ”الجراحون“ بعد تحقيقات وتحريات مكثفة.

وأظهرت الأدلة التي جمعتها السلطات من خلال التنصت على الهاتف ومراقبة البريد الإلكتروني أن المجموعة كانت تعمل منذ ثلاث سنوات على الأقل.