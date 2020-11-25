ممثلة تركية تغنّي لـ عاصي الحلاني.. “جنّ جنوني”

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الممثلة التركية جيرين يلماز، بطلة مسلسل “العنقاء”، مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام” وهي تؤدي أغنية “جن جنوني” لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني، وحازت جيرين على الإعجاب والإشادة بإجادتها للغة العربية وحفظها للاغنية. بدوره، أعاد الفنان عاصي الحلاني نشر مقطع الفيديو لجيرين في حسابه عبر خاصية الستوري بـ”إنستغرام”. نفيد بالذكر أن أغنية “جن جنوني” قدّمها عاصي الحلاني في ألبوم “فرصة عمر” وهي من كلمات نبيل أبو عبدو، وألحان جان صليبا، وتوزيع عادل عايش.

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