إصابة المغنّية التركيّة هاديسا بكورونا

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متابعة بتجــــــــــرد: أجرت المغنية التركية هاديسا فحص كورونا بعد شعورها بأعراض الإصابة بالفيروس، وجاءت نتيجتها إيجابية.
وعلى الفور غادر حبيبها الممثل كان يلدريم منزلها، حيث كانت تقضي كامل وقتها معه بسبب إلغاء النشاطات الفنية. وسيقوم كل واحد منهما بحجر نفسه في منزله، فيما لم يعرف بعد ما إذا نقلت هاديسا العدوى إليه.
ويشارك كان في مسلسل “حكيم أوغلو” الذي توقّف تصويره منذ فترة لمدة أسبوع، بعد إصابة بطل العمل تيموشين أسين بكورونا، واستكمل التصوير أخيراً بعد شفاء تيموشين والتأكد من صحة وسلامة كل فريق العمل. وفي حال ظهور نتيجة كان إيجابية، سيتوقّف التصوير مرة اخرى وسيخضع فريق العمل للفحص مجدداً.
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