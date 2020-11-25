صابر الرباعي يحيي حفل الكريسماس بمركز المنارة في مصر

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي النجم التونسي صابر الرباعي حفلًا غنائيًا على مسرح المنارة بالقاهرة في ٢٥ ديسمبر المقبل.

يذكر أن الرباعي أحيا مؤخرا حفل ختام الدورة 29 لمهرجان الموسيقى العربية والذي أقيم على مسرح النافورة بدار الاوبرا المصرية.

على صعيد آخر، يحصد صابر الرباعي خلال الفترة الراهنة أصداء كليبه الجديد لأغنية “جريدة الرجل الثاني” والذي طرحه في شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

يذكر أن صابر الرباعي كان قد أعلن عزمه طرح أغنيته “كسبان”، تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، ومن المقرر تصويرها بطريقة الفيديو كليب في تونس الشهر القادم، وسبق أن طرح 3 أغنيات بطريقة الفيديو كليب، من ألبومه “كتاب مجروجين” وضم 10 أغنيات متنوعة اللهجات، الأولي الخليجية “عسي يومك”، والأغنية اللبنانية “ليلة من العمر”، وأغنية “الباب مفتوح”.

ويواصل الرباعي العمل على اختيار أغاني ألبومه القادم، المقرر طرحه نهاية العام الجاري، واستقر على ضم أغنية “ورحمة قلبي” إليه.