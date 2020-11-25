“ثقافة السلام وحضارة الحياة”.. نجوى كرم تُغرّد عن الإبتكار

متابعة بتجــــــــــرد: إعتبرت النجمة اللبنانية نجوى كرم أن الإبتكار الحقيقي بالنسبة لها هو النمو في الشراكة والمحبة، لبناء ثقافة السلام وحضارة الحياة في المجتمع، بالإضافة الى جعل الموارد المادية في خدمة جميع الناس.
وكتبت نجوى كرم عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “نلاحظ في عالمنا اليوم التطوّر السريع في الإبتكارات، الإبتكار الحقيقي هو النمو في الشراكة والمحبة وبناء في مجتمعاتنا ثقافة السلام وحضارة الحياة”.
وأضافت: “الإبتكار الحقيقي هو جعل الموارد المادية في خدمة الجميع وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه؟”.
نفيد بالذكر أن نجوى كرم كانت قد أحيت في 5 نوفمبر الجاري، أول حفل موسيقي لها منذ اجتياح فيروس كورونا العالم، وذلك في منتجع غراند حبتور في دبي.
وكانت نجوى قد أطلقت أغنية بعنوان “بيروت” كلمات روجيه فغالي، الحان وسام الأمير استديو وتوزيع داني الحلو، وذلك عربون محبة وأمل منها تجاه لبنان وعاصمته بيروت.
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