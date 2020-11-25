أفضل 5 أفلام كوميدية في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع كثرة الأحداث السلبية في 2020, وحالة التوتر التي انعكست على العالم بأكمله، نحتاج إلى جرعة كوميديا لتخفيف هذه الانفعالات.
ومع نهاية العام، نرصد أفضل الأفلام الكوميدية التي صدرت في 2020 في التقرير التالي..
1- Palm Springs
فيلم "بالم سبرنجز"، بطولة آندي سامبيرج وكاميلا منديس، ويدور حول شخصين يعيدان اليوم نفسه من حياتهما مرارًا وتكرارًا.
2- The Lovebirds
فيلم "ذا لاف بيردز"، بطولة عيسى راي، ويدور حول ثنائي تنهار علاقته، لكن حادث قتل يتورطا فيه عن طريق الخطأ، يقودهما للعمل سويًا من أجل حل ملابسات جريمة القتل.
3- Downhill
فيلم "داون هيل"، بطولة ويل فاريل وجوليا لوي درايفس، ويدور حول ثنائي يعلق في انهيار ثلجي في جبال الألب مما يضطرهما إلى إعادة تقييم علاقتهما.
4- Emma
فيلم "إيما"، بطولة آنيا تايلر جوي، ويتناول محاولة فتاة التدخل في حياة عائلتها وأصدقائها من أجل مساعدتهم في العثور على الحب.
5- The King of Staten Island
فيلم "ملك جزيرة ستاتن"، بطولة بيت ديفيدسون، وهو مقتبس من حياته الشخصية، إذ يدور حول حياته الكوميدية وتأثير وفاة والده عليه.
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