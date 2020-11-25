شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: الضغوط الاقتصادية والنفسية تسببت في زيادة العنف الأسري ضد الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة كندة علوش، صعوبة الوقت الحالي الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا وأكثر صعوبة على الأطفال الذين تغير كل نمط وشكل حياتهم، مطالبة الأسر الاهتمام بالأطفال وعدم تحميلهم أكثر من طاقتهم في ظل الأوضاع الحالية، وغردت كندة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلة: "الوقت الي عم نمر فيه صعب جداً. بس هو أكيد أكثر صعوبة على الأطفال الي تغير كل شكل حياتهم".



كندة علوش على تويتر

وأضافت كندة علوش، في رسالتها: "أصبح مفروض على الأطفال البقاء بالبيت وعدم ممارسة نشاطاتهم او اللعب مع أقرانهم أو الذهاب للمدرسة، للأطفال قدرة رهيبة على التأقلم بس مش لازم نظلمهم معنا.. اهتموا بأطفالكم دلعوهم تحملوهم ولا تحملوهم فوق طاقتهم".

وتابعت: "بسبب الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يمر بها معظم الناس بكل العالم وببلادنا، تزداد حالات العنف الأسرى ضد الأطفال، الأطفال ضحايا يعيشوا ظرف صعب مثل الي يمروا فيه أهاليهم وأصعب، مش ذنبهم يستحملوا سوء معاملة أو ضغط أو عنف احتضنوهم استمعوا لهم استحملوهم ولا تحملوهم فوق طاقتهم".

وكانت النجمة كندة علوش قد لفتت الأنظار إليها بقوة خلال الأيام والأسابيع الماضية، حيث أطلت على جمهورها من خلال فعاليات فنية، وأعمال فنية، وأيضًا عبر "السوشيال ميديا"، التي كانت منفذًا لها أثناء فترة غيابها عن السينما أو الدراما لفترة.

كندة علوش قدمت منذ عدة أسابيع مسلسل "إلا أنا" بحكاية "ضى القمر"، حيث جسدت كندة في المسلسل طباخة ماهرة وتجيد جميع أنواع الطبخ، وتدعى "الشيف عاليا"، وتعانى من عدم الإنجاب فتلجأ للتلقيح الصناعى وتواجه عددًا من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة.

أما في مهرجان "الجونة"، فظهرت النجمة كندة علوش على السجادة الحمراء، بإطلالات مختلفة، جعلتها مثار حديث السوشيال ميديا، حيث ارتدت فساتين أشاد بها الجمهور، ولم تدخل نطاق الأزياء المثيرة للجدل، وهو ما اعتادت عليه كندة في الكثير من الفعاليات الفنية.

كندة ظهرت في مهرجان الجونة، ليست كواحدة من نجمات السينمات والدراما فحسب، ولكنها اختيرت كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام القصيرة.