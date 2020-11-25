تراند اليوم : تغريم فنانة شهيرة 10 آلاف دولار غرامة بتهمة الإساءة لحليمة بولند

قضت محكمة الجنح الكويتية بتغريم ممثلة مبلغ 3000 دينار كويتي، (نحو 10 آلاف دولار) بعد رفع شكوى ضدها بتهمة الإساءة للإعلامية حليمة بولند.

ورفعت المحامية الكويتية مريم البحر القضية ضد الممثلة التي لم يتم الكشف عن هويتها، موضحة: ”أنها ترافعت بالقضية وستطالب بتعويض مدني لموكلتها بولند بقيمة 100 ألف دينار (328 ألف دولار)“.

فيما لم تتضح للآن التفاصيل الكاملة حول القضية، ونوع الإساءة وطريقتها، إلا أن المتابعين يرجحون أن تكون بسبب قضية غسيل الأموال بحسب قولهم، التي تورط فيها العديد من المشاهير من ضمنهم حليمة بولند، حيث علق بعض الفنانين على بولند حينها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، معلقين على الغرامة الكبيرة وهوية الممثلة التي قامت بدفعها، وجاء في التعليقات: "معقولت كسبين القضية ترا المبلغ وايد".

وأضاف آخر: "طيب منو هي الممثلة هذي الظاهر وحدة من الي شتموها بقضية غسيل الاموال".

وعلقت إحدى المتابعات باستغراب:"ما في تعويض مدني بالقانون 100 الف كويتي مقابل إساءة".