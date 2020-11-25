قيامة عثمان الحلقة 35 مترجمة| المؤسس عثمان الحلقه 35 عبر قناة الفجر الجزائرية

قيامة عثمان بن ارطغرل، اسم أحدث المسلسلات التاريخية التركية التي تنبثق من شجرة أعمال بدأت مع مسلسلات بحجم حريم السلطان، السلطان عبد الحميد، السلطان مراد، أرطغرل.. وغيرها من الأعمال التي وإن اختلفت مواضيعها والأزمنة التي تسلط الضوء عليها إلا أنها دومًا ما تتفق علي هدف واحد.
هذا الهدف يتمثل في ابراز عظمة شجرة السلالة العثمانية منذ أن بدأت، بل والتمجيد في أجداد مؤسسيها أيضًا مثلما حصل مع الحلقة العاشرة من مسلسل قيامة عثمان التي شهدت حوار مع المؤسس عثمان واحد قادة المغول يخاطب فيها عثمان بكل احتراموكأنهما نسيا الصراع الذي يحدث خلال الحلقة نفسها من حرب ومحاولة انتقام من عثمان لمقتل أخيه.
قيامة عثمان أو الدراما التركية بصفة عامة دوماً ما تحاول اللعب علي وتر مغازلة مشاعر المشاهدين
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