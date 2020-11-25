مارادونا وسيرينا روسي في أشهر دويتو غنائي .. فيديو

أقيم حفل فني كبير فى الساحة المركزية بمدينة نابولي الإيطالية، منذ سنوات طويلة، وذلك بمناسبة منح أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا الجنسية الإيطالية الفخرية، وأحييت الحفلة سيريينا روسي وشاركها "مارادونا" في الغناء.
وأعلنت مدينة نابولي الإيطالية تكريم الأسطورة مارادونا بمنحه الجنسية الفخرية للمدينة، التي قاد فريقها لنجاح كبير خلال فترة الثمانينيات.
ونجح "مارادونا" في وضع فريق نابولي ضمن أهم الفرق بإيطاليا عندما انضم إلى الفريق عام 1984، وساهم في منحه لقب الدوري الإيطالي مرتين، ولقب كأس إيطاليا مرة
توفي اليوم، أسطورة كرة القدم العالمية، وأحد أساطير الساحرة المستديرة عبر العصور، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الأربعاء، حسبما أفادت تقارير أرجنتينية، عن عمر يناهز الـ 60 عاماً، إثر تعرضه لجلطة في المخ، انتقل على إثرها إلى المستشفى في بلاده الأرجنتين خلال الفترة الماضية.
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