مسلسل The Crown يطرح أحداثًا تاريخية جدلية

متابعة بتجــــــــرد: منذ بدأت منصة نتفليكس عرض الموسم الرابع من مسلسل The Crown الذي يدور حول الأسرة المالكة البريطانية في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، والمسلسل يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في دول عدة حول العالم لاسيما انه يتطرق لـ8 أحداث تاريخية مثيرة للجدل.

ويدور الموسم الرابع في أواخر سبعينات القرن الماضي، حين كانت الملكة إليزابيث منشغلة بإنقاذ ترتيب تولي العرش، والعثور على زوجة مناسبة للأمير تشارلز، الذي ظل عازبا حتى عمر 30 عاماً.

ويبدأ الجزء الرابع بتولي مارغريت تاتشر منصب رئيسة الوزراء، ويتابع فترة حكمها العاصفة التي امتدت لأكثر من 10 سنوات قبل أن تنتهي بالسقوط المدوي. كذلك يتتبع المسلسل قصة حب وزواج الأمير تشارلز وديانا، التي انتهت بالطلاق، ليتوقف قبل مصرعها بقليل، ومن تشارلز إلى أندرو ومارغريت والأميرة آن، وبقية الحياة العاطفية لأفراد العائلة التي تعج بالأزمات.

ومن أبرز الأحداث التاريخية التي يستعرضها المسلسل الجولة التاريخية للأمير تشارلز والأميرة ديانا في استراليا، والتي أعادت إيمان استراليا بالتاج البريطاني لكنها أثرت في علاقة الزوجين، كذلك يستعرض العمل هيمنة رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر على المملكة خلال حرب الفوكلاند ونزاع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

كذلك اغتيل اللورد مونتباتن- الذي يؤديه الممثل تشارلز دانس- عندما القيت قنبلة على قارب صيده في أيرلندا، بينما يتطرق المسلسل في الحلقة الرابعة إلى انهيار مارغريت تاتشر بسبب اختفاء نجلها خلال سباق سيارات في الصحراء، فضلا عن حادثة اقتحام غرفة نوم الملكة في قصر باكنغهام من قبل رسام عاطل عن العمل يدعى مايكل فاجان.

بينما سلط المسلسل منذ الحلقة الرابعة الضوء على حرب الفوكلاند التي تعد واحدة من أكبر صراعات مارغريت تاتشر، في حين يكشف العمل العلاقة المتوترة بين الملكة إليزابيث وتاتشر حيث تتصادمان حول ما إذا كان يتعين على إنكلترا فرض عقوبات على جنوب أفريقيا بسبب الفصل العنصري.

أيضا تكشف الحلقة التاسعة تفاصيل الحادثة التي وقع فيها الأمير تشارلز في انهيار جليدي تسبب بمصرع أحد أصدقائه المقربين، بينما ينتهي الموسم الرابع بواقع إجبار مارغريت تاتشر على الاستقالة من منصبها كرئيسة لوزراء بريطانيا.

وتظهر في الموسم الجديد شخصية الأميرة ديانا ومارغريث تاتشر، وتقوم بدور كل منهما إيما كورين وجيليان أندرسون، على الترتيب. وانضم الثنائي لطاقم التمثيل إلى جانب أوليفيا كولمان التي تلعب دور الملكة إليزابيث الثانية، وجوش أو كونر، الذي يجسد شخصية الأمير تشارلز، إرين دويرتي، التي تجسد شخصية الأميرة آن.

يذكر أن المسلسل تم ترشيحه لـ13 جائزة في النسخة المقبلة من جوائز إيمي، بينها جائزة أفضل عمل درامي. ورغم أنه كان من المقرر أن يصدر المسلسل في خمسة مواسم، لكن بسبب النجاح الكبير الذي حققه على مستوى العالم، تم الإعلان في يوليو الماضي عن وجود موسم سادس له.