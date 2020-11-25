عاجل – وفاة أسطورة الكرة العالمية الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا

متابعة بتجـــــــــــرد: توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عاماً بعد انتكاسة صحية جديدة مفاجئة.
وأفادت تقارير إعلامية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية.
وقالت إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في جلطة دماغية.
مارادونا، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.
ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.
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