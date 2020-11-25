نداء شرارة معنفة بأمر من الاتحاد الأوروبي

متابعة بتجـــــــــــرد: “مش مجبورة تخبي حزنك… ومن وجعك ما تخجلي”، بهذه الكلمات أعلنت النجمة الأردنية نداء شرارة عن دعمها للنساء في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

ونشرت نداء شرارة مجموعة صور ظهرت فيها بوجه مليء بالكدمات وكتب عليها: “ما تخبي وجعك ورا الكمامة”.

وعبرت النجمة الأردنية عن سعادتها باختيارها من قبل الاتحاد الأوروبي بأن تكون جزءاً من هذه الحملة التي تستمر 16 يوماً والتي تبث رسائل لتوعية المرأة العربية على عدم الاستسلام وعدم إخفاء وجعها خلف قناع.

وقالت: “25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، شكراً للاتحاد الأوروبي على اختياري بأن أكون جزءاً من هذه الحملة الكبيرة في بلدي الأردن، فخورة بنفسي”.

وفي تصريح خاص لزهرة الخليج، قالت النجمة الأردنية إنها شعرت بالسعادة للمشاركة في هذه الحملة، مشيرةً إلى أنها شاركت قبل عامين في حملة مماثلة عن العنف ضد المرأة وزواج القاصرات، وحينها أطلقت أغنية “لسا صغيرة عالزواج”.

وتابعت: “هذه السنة الموضوع مختلف، وخلال أزمة كورونا أصبحنا نرى زيادة في حالات التعنيف ضد المرأة، ومن هنا كان لا بد من تقديم رسالة بأن الجائحة ليست كورونا فحسب بل التعنيف ضد المرأة الذي نشهده باستمرار”.

وأشارت نداء إلى أن الاتحاد الأوروبي قد اختارها هي وغادة سابا لتمثلا هذه الحملة من الأردن مؤكدةً أنها تأثرت كثيراً خلال جلسة التصوير لدرجة أنها لم تتمالك نفسها وانهارت بالبكاء، وقالت: “دموعي في الصور كانت حقيقية، وشعرت بالموضوع من قلبي”.