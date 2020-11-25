ميغان ماركل تكشف عن تعرضها للإجهاض

متابعة بتجــــــــــرد: في تصريح غير معتاد من أفراد العائلة الملكية البريطانية حول شؤون حياتهم الشخصية، كشفت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري عن أنها تعرضت للإجهاض في شهر يوليو الماضي وكتبت عن تفاصيل تجربتها من خلال مقال نُشر في صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقالت ميغان إنها فقدت جنينها في شهر يوليو أثناء رعايتها لابنها آرتشي، وكتبت: “بينما كنت أمسك بطفلي الأول أدركت أنني أفقد الثاني، فقد شعرت بتقلصات حادة بعد أن حملت آرتشي من سريره وسقطت على الأرض وهو بين ذراعيَّ”.

وعبرت ميغان عن حزنها لخسارة طفلها وقالت: “خسارة طفل تعني تحمل حزن لا يطاق تمر به الكثيرات لكن تتحدث عنه القليلات”.

وأضافت: “من بين كل 100 امرأة تتعرض عشر إلى عشرين لخطر الإجهاض، ورغم ذلك فإن الحديث عن هذا الموضوع لا يزال محظوراً ويحيط به خجل غير مبرر”.

وتتعارض هذه التفاصيل الخاصة بحياة دوقي ساسكس الواردة في المقال مع النهج المعتاد في العائلة المالكة البريطانية، إذ لم تتحدث الملكة إليزابيث أبداً عن حياتها الخاصة طوال فترة حكمها الممتدة منذ 68 عاماً.

وقال مصدر مقرب من الأمير هاري إنه قد ناقش هذا المقال مع العائلة المالكة قبل نشره في الصحيفة.