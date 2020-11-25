بعد وقفه عن العمل.. هل شمتت ليلى غفران بمحمد رمضان؟

متابعة بتجــــــــــرد: لفتت الفنانة المصرية ليلى غفران الانتباه بتعليقها على قضية ظهور الفنان المصري محمد رمضان في صورة مع مطرب اسرائيلي وقرار نقابة المهنة التمثيلية وقفه عن العمل حتى يحين موعد محاكمته. وفي هذا السياق جاء على حساب يحمل اسمها على “فيسبوك”: “لما طلع تسلق في التشهير بالأموات في مسلسله اللي أنا بسميه ابن حرام يدور الزمن، ويقع في كارثة لن تغتفر”.

وأضافت: “كما تدين تدان ده حق إللي راحو الانسان مش فلوس وشهرة وبس الإنسان أخلاق وثقافه أولا مش كل ما تغلط تبرر بأنك ما كنتش عارف للأسف المصيبة أكبر”.

ويشار إلى أن رمضان رد في وقت سابق على قرار النقابة وعلق عبر حسابه على “إنستغرام”: “أحترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي وأني لا أعلم جنسيته ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير”.

واضاف: “ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل أغاني عربي وانكليزي وفرنسي ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت أسيب صحابي وأجري أعيط في الأسانسير ولا أعمل ايه ؟”.

وأضاف:” أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية… شكراً شركة الإنتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم . شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي”.