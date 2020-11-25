بطلب شخصي.. نتفليكس تحذف حلقات ديفيد شابل الكوميدية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت نتفليكس حذف حلقات برنامج النجم "ديفيد شابل"، بناء على طلب شخصي من الممثل الكوميدي لعدم امتلاكه حقوق بثه عبر منصات أخرى.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن برنامج Chappelle's Show، كان من الأعمال التي قدمها ديفيد شابل في بداية مسيرته كفنان كوميدي، يقدم من خلالها فن "ستاند أب كوميدي" أمام الجمهور.
وأوضحت الصحيفة أن شابل طالب منصة نتفليكس بإزاحة الحلقات من ضمن خدمتها للبث، نظرا لأن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها تعود لشركة Comedy Central للانتاج الفني، وشركة Viacom.
وأكد شابل أن الأمر لا يتعلق بالمال، كاشفا أنه لم يتقاض أي مبالغ من الشركتين المالكتين لحقوق البرنامج منذ توقف عن تقديمه وحتى الآن.
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