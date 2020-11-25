أفضل 5 أفلام وثائقية في 2020.. فضائح وجرائم جنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت الأفلام الوثائقية هذا العام شعبية كبيرة، إذ طرح أغلبها على شبكات البث الاجتماعي، التي نالت بدورها شعبية خلال فترة الحظر المنزلي.
ومع نهاية العام، ترصد ”الخليج 365” أفضل 5 أفلام وثائقية في عام 2020 في التقرير التالي.
1- وثائقي Tiger King
وثائقي تايجر كينج من إنتاج شبكة نتفليكس، ويتناول المسلسل حياة مربي الحيوانات المفترسة جو إكزوتيك، وجريمة القتل التي اتهم بارتكابها.
2- فيلم Hillary
وثائقي هيلاري من إنتاج شبكة هولو، يتناول حملة ترشح هيلاري كلينتون للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، ويتطرق إلى حياتها الشخصية والسياسية، ولقاءات مع عائلتها.
3- فيلم John Lewis: Good Trouble
يتناول الفيلم الوثائقي جون لويس، حياة الناشط الحقوقي أسمر البشرة، وعمله بجوار مارتن لوثر كينج وكيف ألهم كثير من المحاميين ونشطاء الحقوق المدينة في جميع أنحاء أمريكا.
4- وثائقي Surviving Jeffrey Epstein
وثائقي "سرفايفنج جيفري إيبستين" من إنتاج شبكة نتفليكس، ويركز على فضيحة رجل الأعمال جيفري إيبستين، وجرائم الاعتداء الجنسي التي اتُهم بها وأخيرًا وفاته عام 2009.
5- الوثائقي Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez
وثائقي القاتل أرون هيرنانديز من إنتاج شبكة نتفليكس، ويركز على حياة لاعب كرة القدم الأمريكي، الذي اتهم بقتل 3 أشخاص.
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