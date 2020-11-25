رانيا محمود ياسين تنشر صورة لعائلتها: "وحشتني لمة العيلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة لعائلتها برفقة والدها الراحل الفنان الراحل محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علقت رانيا على الصورة :" وحشتني لمه العيلة الحلوة الناس الحلوة اللي بجد الدفئ والكلمة الحلوة الحنية والضحكة اللي من القلب في ٣ سنين فقدت خالي اللواء ناضر حمدي الرجل الجميل أبو لسان حلو الرقيق الحنين وبعده جوز خالتي المهندس بدر تيسير صاحب أجمل روح وطيبة قلب غير عادية مافيش لمه يبقي ليها طعم من غيره أبدا".

واستكملت:" ثم أبي الغالي أطيب وأحن أب في الوجود السند والظهر والأمان الطيبة والحنية والعطاء اللي ملوش حدود كبير في كل تصرفاته وفعلا كان هو الكبير كبير العيلة ،الله يرحمهم جميعا يارب ويسكنهم فسيح جناته".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.