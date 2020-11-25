محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هنا الزاهد بوستر مسلسلها الدرامي الجديد "حلوة الدنيا سكر"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ترويجًا للعمل. علقت هنا على الصورة: "مسلسل حلوة الدنيا سكر، قريبا"

يذكر أن، المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.

كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تروج لمسلسلها"حلوة الدنيا سكر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.