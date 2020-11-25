أحمد فهمي يدعم هنا الزاهد في أول بطولة مطلقة لها: هتكسري الدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان أحمد فهمي على تقديم الدعم لزوجته الفنانة هنا الزاهد، تزامنًا مع طرح بوستر مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، الذي سيكون بطولة مطلقة لها في الأعمال الدرامية.

ونشر "فهمي"، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة للبوستر وعلق: "إن شاء الله هتكسري الدنيا يا حبيبتي.. دايما فخور بيكي".

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من المقرر عرضه قريبًا، ويضم 9 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، ولكل حكاية قصة وفريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.

المسلسل فكرة يسري الفخراني وإخراج خالد الحلفاوي، بطولة محمد كيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمي، بسنت النبراوي.