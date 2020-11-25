متابع يهاجم هالة صدقي بعد نشر صورتها بطرحة الزفاف: "فكري إن عندك ولاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ترتدي طرحة الزفاف، وعلقت عليها قائلة: "عريس بعتلي صورتي بالطرحة، علشان يكون له الأسبقية، والله انتوا جمهور قمر وبجد بتسعدوني".

ليرد عليها أحد متابعيها: "المفروض ما تفكري، عندك اولاد علميهم صح وأعطيهم كل وقتك وربنا بيعوضك إن شاء الله"، لترد عليه هالة صدقي: "يا سيدي بنهزر بنهزر هو أنا اتطلقت أصلا.. ومين قالك أنا بعمل إيه مع ولادي.. بنهزر".

وكانت هالة صدقي قالت خلال لقاء سابق لها ببرنامج "The Insider بالعربي"، إنها تلقت نحو 145 ألف عرض زواج، عقب انتشار أخبار أزمتها مع زوجها.