فيديو ..أدهم نابلسي يقترب من الـ 4 مليون مشاهدة بأغنية "حان الآن"

اقترب الفنان أدهم نابلسي، بأغنيته الجديدة"حان الآن"، من حاجز الـ 4 مليون مشاهدة، وذلك في مايقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:عمرو المصري، ألحان:عمرو الشاذلي، توزيع:محمد ياسر، وتعتبر أولى

أغنيات نابلسي باللهجة المصري، ويقول مطلعها"وتعبيرًا عن الحاله اللي جوايا هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي وجودك جنبي بالنسبالي ده كفايه موافق اعملاي حاجه ترضيكي".

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يذكر ان آخر إصدارات أدهم الغنائية كانت من خلال أغنية"هذا انت وهذا أنا"، والتي سجلت أكثر من 23 مليون مشاهدة، منذ طرحها خلال يونيو الماضي، من كلمات وألحان:أدهم نابلسي، تصدرت المراكز الأولى في محركات البحث المختلفة فور صدورها.