في أسبوع .. أغنيتي تامر حسني تسجلان أكثر من 8 مليون مشاهدة

حقق الفنان تامر حسني، بأغنيتيه الجديدتين "نفس النهاية، في جمال كده"، أكثر من 8 مليون مشاهدة، وذلك في أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "نفس النهاية" سجلت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات:أحمد المالكي، ألحان:مدين، توزيع:أحمد عبد السلام، وتقول كلماتها"ل الخير اتنسى ليه مش فاكرلي حاجه واحده كويسه نفس النهايه للقلوب المخلصه العُمر ضاع مني معاك عملت جِميل مكانش أصيل وقلبي أذاه حياتي ملاها عذاب قضى

عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا وماسابش اي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا و ماسابش أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه دي نهاية الجدعنه و حاجات كتير يشهد عليها ربنا بنحب ناس بيوجعونا في قلبنا و اخترته من بين الناس عملت انا إيه و رد بإيه مفيش إحساس".

أما أغنية "في جمال كده" فحققت أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:حسام سعيد، ألحان:محمود أنور، توزيع:جلال حمداوي، وتقول كلماتها"لو ضحكت ضحكت الدنيا دي دي الي

أسهر عادي ليها بالأيام خليها يارب خليها أنا إكتفيت بيهاوبعيش لها وريها ياقلبي وريها إزاي بموت فيها ومحتاج

لها في جمال كده بقى عندي أنا كل ده من بين الناس بحالها فارق جمالها مفيش كده في جمال كده بقى عندي أنا كل ده من بين الناس بحالها جمالها مافيش كده دي ما أظُنش حد هيعديها ربنا مديها رقة الدنيا وماخدتش غلوه أنافي ايديها كل تفصيله فيها أحلى من التانيه".

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تم طرح الأغنيتين في نفس اليوم، ومن المفترض أن يتضمنا ألبوم تامر الجديد "خليك فولاذي" الذي من المقرر طرحه خلال الأأيام القليلة الماضية، بعد أن تم طرح عدة أغاني منه تدريجياً بداية من شهر يوليو الماضي، أبرزها"فجأة افترقنا، اختراع، مابطلناش إحساس، قولني كلام".