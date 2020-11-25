صورة.. كريم فهمي يهنىء هنا الزاهد على مسلسل "حلوة الدنيا سكر"

هنأ الفنان كريم فهمي، الفنانة هنا الزاهد على مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرك كريم البوستر الرسمي للمسلسل، وعلق عليه قائلاً:"مبروك هاتكسري الدنيا"، وذلك عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام".

اقرأ أيضاً..هنا الزاهد عن مسلسل "حلوة الدنيا سكر" : بنوعدكم بحواديت حلوة

يضم المسلسل 9 قصص مختلفة مع عدد من الفنانين ،بكتابة 8 مؤلفين، هم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام والذي سيطرح للمشاهدين خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى هنا، شاركت سينمائياً من خلال فيلم "الغسالة"، الذي تم عرضه في صالات

السينما خلال يوليو الماضي، وحقق إيرادات مالية ضخمة طوال فترة عرضه، من بطولة" محمود حميدة، أحمد حاتم، محمد سلام، أحمد فتحي"، من تأليف:عادل صليب، إخراج:عصام عبد الحميد.

يذكر أن آخر أعمال كريم، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشاركه البطولة"ياسمين عبد العزيز، سوسن در، ليلى عز العرب، سليمان عيد، إيمان السيد"، من تأليف:عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.