في أقل من 24 ساعة.. ماجد المهندس يجتاز الـ 200 ألف مشاهدة بأغنية "هتان"

حصد الفنان ماجد المهندس، بأغنيته "هتان"، اكثر من 200 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع سيروس، ويقول مطلعها"الليالي برد وأشواقي هبوب ‎والشتا يذبح وأشوفك بأوله ‎يا غناة الروح

ما غيرك ينوب ‎والتعب راحة معك وأستسهله ‎الليالي برد وأشواقي هبوب ‎والشتا يذبح وأشوفك بأوله ‎يا غناة الروح ما غيرك ينوب ‎والتعب راحة معك وأستسهله ‎وإنت في صدري مقدر ومحسوب".

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وكان المهندس قد طرح "هتان" في مطلع العام الجاري، لكنه في إصدارها الجديد أضاف مقطع غنائي جديد، ليعيد طرحها من جديد عبر "يوتيوب".

يذكر ان ماجد قد طرح مؤخراً أغنية "ودعت روحي"، خلال شهر اكتوبر الماضي، وحققت نجاح استماعي كبير على مستوى دول الخليج، وسجلت أكثر من 10 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات : تركي آل الشيخ الحان: نواف عبدالله توزيع: زيد نديم.