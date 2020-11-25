فيديو.. أغنية "أول كلام" لـ هنادي مهنى تحقق أكثر من 13 ألف مشاهدة

حقق كليب أغنية الفنانة هنادي مهنى، "أول كلام"، أكثر من 13 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:محمد عاطف، ألحان:مدين، توزيع:أحمد عادل، والكليب من إخراج:أحمد راغب، وتم تصوير الأغنية من حفل زفاف هنادي وزوجها الفنان أحمد خالد

صالح.

يذكر أن هنادي قد قدمت الأغنية للمرة الأولى في حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، الذي إقيم في أكتوبر الماضي وحضره عدد كبير من نجومالفن والغناء.

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شهد حفل الزفاف فقرات فنية مميزة بحضور الفنان تامر حسني وعزف خاص للموسيقي الكبير هنادي مهنى لإبنته، وحضور عدد كبير من العائلة والأصدقاء.

وتشارك هنادي مؤخراً درامياً من خلال مسلسل "خيط حرير" مع الفنانة مي عز الدين، بجانب منوعة من نجوم الدراما، أبرزهم"سوسن بدر، مي سليم، نيقولا معوض، صفاء الطوخي، أحمد صيام، ولاء الشريف، محمد علي رزق"، من تأيف:محمد سليمان عبد المالك، إخراج:إبراهيم فخر.