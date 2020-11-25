تراند اليوم : جمال العدل: نيللي كريم مع “المدفعجية” في فيلم “ميوزيكال”.. إتفرج

في مواصلة لنجاح مسلسل “بـ100 وش”، كشف المنتج جمال العدل أن شركته بصدد إنتاج فيلم موسيقي غنائي “ميوزيكال”، يجمع بين الفنانة نيللي كريم، وفرقة “المدفعجية”، الفرقة التي قدمت أغنية المسلسل.

وقال جمال العدل، في مقابلة مع برنامج MBCTrending، إن البطل أمام نيللي كريم قد يكون الفنان عمرو يوسف، ووصف الفيلم بـ”شعبي شيك”، هذا بالإضافة إلى تقديم الجزء الثاني من مسلسل “بـ100 وش” كفيلم سينمائي.

وعن خطط الشركة لرمضان المقبل، قال جمال العدل إنه يواصل التعاون مع نجمتي الشركة، يسرا ونيللي كريم، في مسلسلين لموسم رمضان القادم، وسيكون مسلسل يسرا من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ومسلسل نيللي كريم من تأليف مدحت العدل، وإخراج هاني خليفة.

كما كشف جمال العدل للبرنامج تطورات العمل في مسرحيات الفنانة شريهان، فأوضح بداية أن المشروع كان في الأساس إنتاج 13 مسرحية لمحطة تليفزيونية تصدر من مصر، لكن هذه الشاشة لم تبدأ البث لسبب يجهله، ونفى تماما أن يكون العمل في المشروع قد توقف بسبب تأخر شريهان عن مواعيد العمل.

وأضاف جمال العدل أنه يحاول مع شريهان حاليا تقديم مسرحيات “لايڤ”، ولديه عروض من مجموعة MBC ومن دبي ومحطات أخرى، سواء لعرض متزامن أو حصري، وإذا تمت الاتفاقات قد تعرض المسرحيات في رأس السنة.



