تراند اليوم : مخرج “بريداتور” يبدأ العمل على جزء جديد سرا.. إتفرج

سربت مواقع خبرية مؤخرًا، أن المخرج الأمريكي دان تراشتنبرج يعمل حاليًا على تأليف وإخراج الجزء القادم من سلسلة أفلام الرعب Predator

ووفقًا لموقع “بلودي ديسجاستنج” الأمريكي، مثل هذا الخبر أهمية ومفاجأة كبيرة للجمهور، إذ أن مخرج آخر أجزاء السلسلة، شين بلاك، فشل في تحقيق النتائج المطلوبة رغم منحه ميزانية ضخمة.

وأكد “تراشتنبرج” الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر بقوله: “كان يفترض بهذا الخبر أن يكون سرًا، أنا أعمل على هذا الفيلم منذ قرابة 4 أعوام، لذلك أنا حزين أنكم عرفتم الخبر بهذه الطريقة، ولكن أيضًا أخيرًا تعلمون”.

وتابع: “أولًا أطمئن الجمهور بأن الفيلم الجديد ليس مرتبطًا بنسخة المخرج شين بلاك، ثانيًا كانت شركة بارامونت المنتجة ترغب في كشف الخبر للجمهور بطريقة مفاجئة مثلما فعلت في فيلم الرعب 10 Cloverfield Lane”.

وذكر الموقع، أن شركة ديزني تعمل حاليًا على الفيلم، بعد استحواذها على شركة فوكس المنتجة الأصلية لسلسلة، وحتى الآن لم تصدر تفاصيل إضافية عن الفيلم.



