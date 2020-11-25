تراند اليوم : ملكة جمال – شاهد بنت هيفاء وهبي تشع بالأزرق

عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها، وظهرت بفستان ازرق ساحر برز انوثتها وجمالها وعلقت على الصورة “وعندما تمنح الآخرين السعادة، ستحظى بها”.

وحازت صورها على اعجاب المتابعين، وحصدت مئات التعليقات التي اثنت على جمالها واطلالتها، بالاضافة الى التعليقات التي تطرقت الى علاقتها بوالدتها والتواصل معها، مطالبين زينب ان تعود الى والدتها الفنانة هيفاء وهبي ومصالحتها.

زينب فياض هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مواليد 1993، وتركز في حياتها على مجال الموضة، وصرحت اكثر من مرة عن عدم رغبتها بالدخول الى عالم الغناء.

اما عن علاقتها بوالدتها هيفاء وهبي، استمرت الخلافات والقطيعة بين زينب ووالدتها لسنوات طويلة إلا أن انفجار بيروت الاخير قد قارب بينهما بعدما تعرض منزل هيفاء للتلف، كما تعرضت هيفاء للاذى النفسي والمادي فدعمت زينب والدتها ووقفت بجانبها، كما قامت زينب بالرد بطريقة قاسية على احد المتابعين الذي هاجم والدتها واساء اليها، ونال تصرفها اعجاب جمهورها ودفاعها عن والدتها رغم الخلافات.