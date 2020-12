شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش تفوز بترشيح جرامي عن أغنيتها في فيلم No Time to Die بالرغم من تأجيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن أن النجمة العالمية بيلي إيليش، ترشحت للفوز بجائزة الجرامي لعام 2020، عن أغنيتها في فيلم الأكشن القادم No Time to Die، بطولة النجم العالمي دانيال كريج، بالرغم من تأجيل الفيلم للعام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتخوفاً من انخفاض الإيرادات.

الأغنية التي ترشحت بها إيليش للجرامي، تم طرحها في فبراير الماضي، تحسباً لإصدار الفيلم في إبريل الماضي، وهو ما خرج عن التوقعات بسبب انتشار الفيروس القاتل واجبار الدول على الإغلاق الكامل، وهو ما تم تأجيل الفيلم إلى إبريل المقبل.

تشترك إيليش مع شقيقها Finneas O’Connell في أغنية الفيلم، والتي بلغت ذروتها في المرتبة 16 على مؤشرات Billboard في أمريكا وظهرت لأول مرة في المرتبة الأولى في بريطانيا العظمى في الأيام الأولي من صدورها، حيث اخرج الكليب دانييل كلاينمان مصمم لقب بوند.

وكانت قد حسمت النجمة العالمية إريانا جراند معركتها هذا الأسبوع مع عدد من أهم وأشهر نجوم العالم، فقد استطاعت النجمة البالغة من العمر 27 عاما أن تتصدر قائمة أفضل الأغنيات السينجل فى إنجلترا "Official Singles Chart" وذلك للأسبوع الرابع بأغنيتها"Positions" .

فقد تفوقت إريانا جراند على النجمة العالمية بيلى إيليش التى احتلت المركز الثانى بالقائمة وذلك بأغنيتها الجديدة "Therefore I Am" وهى الأغنية التى حصدت سلسلة طويلة من الإشادات فى الساعات الأولى من طرحها على منصات البث المختلفة، بينما نال فريق "LITTLE MIX" المركز الثالث بالقائمة لهذا الأسبوع و ذلك بأغنية " SWEET MELODY".