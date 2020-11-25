شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين لـ لميس الحديدي: بحب أقدم الأدوار اللي الممثلات بتخاف تعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة إلهام شاهين أنها لا تخاف من تقديم أدوار تبدو فيها قبيحة أو كبيرة في السن، هو حتى أم لممثل قريب من سنها، مشيرة أنها تفضل القيام بأدوار تخشي الممثلات تقدمها، وأضافت خلال تصريحات لها ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي أنها طول الوقت تختار تقديم قضايا مهمة في أفلامهما وأعمال محترمة حتي تكون مختلفة.

وكشفت عن أنه لابد أن تقدم الأفلام بشكل يساعد علي حل المشاكل ومواجهتها، فلابد أن يحمل الفيلم قضية تقوي المرأة

كما كشفت النجمة إلهام شاهين عن أنها قررت القيام بفيلم "حظر تجول"، بشكل استثنائي حيث إنها قررت ان لا تقدم أفلام أخري بعد فيلم "يوم للستات" فهو الفيلم رقم ١٠٠ قائلة "وأنا صغيرة كنت بقول نفسي أقدم ١٠٠ فيلم" وأضافت أن فيلم "حظر تجول" جذب نظرها من أول مشهد وهو أمرأه تخرج من السجن بعد ٢٠ عاما فقررت أن تقوم بالفيلم.

يذاع برنامج "كلمة أخيرة"، على قناة ON فى تمام التاسعة مساء من الأحد إلى الثلاثاء، مع لميس الحديدي.

على جانب آخر، كانت قد وجهت النجمة إلهام شاهين رسالة للعالم من وسط منطقة سقارة، أثناء تواجدها فى مؤتمر الإعلان عن أكبر اكتشافات آثار 2020، والتى شهدت أكتر من100 تابوت و40 تمثالا فرعونيا، حيث نشرت عدة صور لها من مشاركتها اليوم، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

وكتبت إلهام شاهين: "كل التحية والتقدير لمعالى وزير السياحة والآثار د. خالد العناني.. ود. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.. أبهروا العالم بالاكتشافات الأثرية العظيمة.. مصر مليئة بكنوز الحضارة الفرعونية.. أقدم وأعظم وأول حضارة فى التاريخ.. تحيا مصر".