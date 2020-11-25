جمال العدل يكشف موعد عودة شريهان وسر عدم عرض مسرحياتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف المنتج جمال العدل، عن سبب عدم عرض المشروع المسرحي الذي يجمع شركة "العدل جروب" بالفنانة القديرة شيريهان، والتي تعود من خلاله بعد سنوات غياب لجمهورها.

وقال العدل، في تصريحات لبرنامج "mbc trending" عبر قناة mbc4: "مشروع شريهان 13 مسرحية وكان طالع لقناة مصرية قائمة على المسرحيات، لسبب ما نجهله توقفت هذه القناة ولم تظهر للنور".

ونفى العدل الأقاويل التي ترددت عن أن تأخر شريهان كان وراء إيقاف العمل، قائلا: "لا أبدا، والله العظيم الست دي ما تأخرت يوم، وكانت بتيجي قبل ميعادها بساعتين، وتمشي آخر واحدة، ومهتمة بالمجاميع والكومبارس وبأصغر ممثل".

تابع: "شريهان أيقونة ومفيش حاجة كده ما شاء الله، وهي من وجهة نظري أحسن من قدّم الفوازير".

واصل: "أنا وشريهان نحاول حاليا يا نعمل مسرحيات لايف، يا نكمل على المشروع 2 أو 3 مسرحيات كمان عشان يبقى فورمة، وإحنا عندنا عروض من mbc ودبي وقنوات أخرى، وإذا تمت الاتفاقات من الوارد طرح المسرحيات بحلول رأس السنة".

يذكر أن أخر أعمال شريهان هو فيلم "العشق والدم" مع فاروق الفيشاوي عام 2002، من تأليف بسيوني عثمان، وإخراج أشرف فهمي.