وفاة والدة الفنانة ياسمين رئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

توفيت مساء يوم الثلاثاء، والدة الفنانة ياسمين رئيس، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية.

وحسب برنامج "ET بالعربي" من المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحلة من مقابر الأسرة بحضور الأقارب وأصدقاء العائلة.

ومن جانب آخر، تصور ياسمين رئيس في الفترة الحالية فيلم "جارة القمر" مع زوجها المخرج هادي الباجوري، مع النجوم: خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، غادة عادل، شيرين رضا، أحمد مالك، بيومي فؤاد، أحمد بدير، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم، محمد جمعة، محمد علاء، وسلوى محمد علي وغيرهم، إنتاج أحمد السبكي.

ويتضمن الفيلم 12 قصة منفصلة متداخلة بهدف واحد، ولكل منها أبطاله، وتجمع بينهم الشخصية التي يقدمها الفنان خالد النبوي.