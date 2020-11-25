تصريح مثير للجدل لزيدان … هذه الأمور قللت من متعة كرة القدم!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أثار مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان الجدل خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد قبل مواجهة إنتر ميلان في سان سيرو من خلال تطرقه لعدة أمور اعتبرها زيدان “قللت من متعة كرة القدم”.

وقال زيدان: “وصلنا إلى نقطة بدأنا نفكر عندها أنه مع كل هذه المباريات وكل هذه الإصابات لم تعد اللعبة كسابق عهدها”.

واعتبر زيدان بأن جدول المبارات المزدحم وكثرة الغصابات قللت من متعة لعبة كرة القدم.

وأضاف مدرب ريال مدريد: “هناك مباريات كثيرة جدا ولم نحصل على أي فرصة للاستعداد لهذا الموسم. لا أدري إن كانت الأمور ستصبح مختلفة لو كان جدول المباريات مختلفا. لا أرغب في اختلاق أعذار”، بحسب “رويترز”.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لمواجهة مضيفه إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء بتشكيلة ضربتها الاصابات.

وسيفتقد ريال مدريد جهود المهاجم البارز كريم بنزيمة والقائد سيرجيو راموس بسبب إصابات عضلية، بينما يعاني لاعب الوسط المؤثر فيدريكو بالبيردي من كسر في الساق.

ويغيب المدافع إيدر ميليتاو والمهاجم لوكا يوفيتش لإصابتهما بفيروس كورونا وكذلك ألفارو أودريوزولا.

ويتعرض جدول المباريات الأوروبية الذي تضرر بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا لانتقادات متزايدة بعد إصابة العديد من اللاعبين البارزين وكان رونالد كومان مدرب برشلونة ويورجن كلوب مدرب ليفربول من بين أشد المنتقدين.

واشتكى لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد أيضا من عدد المباريات التي يضطر اللاعبون لخوضها وحذر من إطلاق بطولات جديدة مثل كأس العالم الموسعة للأندية.

وقال: “نخوض مباريات أكثر من اللازم حاليا. نلعب مباراة كل ثلاثة أيام في الدوري وأوروبا ومع المنتخب الوطني. نعيش وقتا صعبا للغاية ولا أحد ينشغل بصحة اللاعبين.”

وأضاف: “هناك الكثير من الاصابات ولا مغزى من إطلاق المزيد من البطولات لأنها تتسبب في المزيد من الإصابات. لا أدري من سيلعب كل هذه المباريات”.

ويحتل ريال مدريد، الذي فاز 3-2 على ضيفه إنتر ميلان، في وقت سابق هذا الشهر، المركز الثالث في المجموعة الثانية المتكافئة برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات.