كيفانش تاتليتوغ ينضم لعصابة La Casa de Papel؟

متابعة بتجـــــــــرد: يستعدّ الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ، والمعروف في العالم العربي باسم “مهند”، للمشاركة في المسلسل الإسباني “لاكاسا دي بابيل”.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع “TV100″، من المقرّر أن يُشارك تاتليتوغ في الموسم الخامس من المسلسل الإسباني “لاكاسا دي بابيل”، الذي يُعرض على شبكة “نتفليكس”، على أن يبدأ التصوير الشهر المقبل في إسبانيا.

وتصدّر المُمثل التركي قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وظهر كيفانش بسترة من ماركة “رالف لورين” يبلغ سعرها 500 ليرة تركية، وما لبثت أن نفدت السترة بعد ساعات من الأسواق التركية عقب تسارع المُواطنين على شرائها من المحال ومن خلال خاصية الشراء عبر الإنترنت.