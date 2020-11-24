أحمد فهمي يعايد “أغلى الناس”.. من هي؟

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الممثل المصري أحمد فهمي تغريدة على صفحته عبر “تويتر” قال فيها: “النهاردة عيد ميلاد أغلى الناس نبيلة عمرو فهمي .. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي، وإن شاء الله نكسب أفريقيا ونهديها لروح اخويا الغالي رفيق المدرج عمرو فهمي”. وتهنئة فهمي هي للطفلة نبيلة، ابنة سكرتير اتحاد كرة القدم الافريقية السابق الراحل عمرو فهمي.

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