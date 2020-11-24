نيقولا معوض: فيلم أميركي وراء عدم مشاركتي في السباق الرمضاني

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان نيقولا معوض، في تصريح خاص لصحيفة “النهار”، عن أنه موجود حالياً بأستراليا من أجل تصوير فيلم أميركي جديد من إخراج المخرج العالمي جورج ميلر.

وأوضح نيقولا معوض، أنه سافر إلى أستراليا عقب حضوره حفل افتتاح فعاليات مهرجان الجونة، الذي أقيم خلال شهر تشرين الأول الماضي، وبدأ على الفور تصوير مشاهد فيلمه الجديد، الذي أكد أنه سيكون تجربة تُضاف إلى مشواره الفني.

وأوضح نيقولا أنه لن يتمكن من خوض منافسة الماراثون الرمضاني المقبل، بسبب انشغاله في تصوير هذا الفيلم، واضطراره للوجود بأستراليا حتى نهاية العام الجاري، وعلى الرغم من تلقيه العديد من العروض الدرامية، إلا أنه لن يتمكن من قبول أي أدوار جديدة هذه الفترة لحين الانتهاء من مشاريعه الفنية التي تعاقد عليها مؤخراً.

وأعرب نيقولا عن سعادته بالنجاح الذي يحققه مسلسله المصري “خيط حرير” الذي يعرض حالياً عبر إحدى المحطات الفضائية المصرية، وشاركته بطولته الفنانة مي عز الدين، وعدد كبير من الفنانين.

وأوضح معوض أن تجربة “خيط حرير” كانت رائعة، على حد تعبيره، خاصةً أنه استطاع تقديم الشخصية بأشكال مختلفة، فتارة نجده رومنسياً وأخرى شريراً، وأرجع الفضل لمخرج العمل إبراهيم فخر، الذي استطاع أن يوظف الشخصيات في نصابها الصحيح، ما أدى إلى خروج العمل بهذا الشكل وتصدره “التريند” بعد عرض أولى حلقاته.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خيط حرير” تدور أحداثه في قالب تشويقي حول زوجة تعاني بسبب عائلة زوجها من أجل الحصول على حقها في الميراث الذي تركه زوجها، ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب الفنانة مي عز الدين ونيقولا معوض، كل من سوسن بدر، مي سليم، هنادي مهنا، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، محمد علي رزق، محمد سليمان، عبد الرحيم حسن، أحمد صيام، أحمد خليل، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، حازم سمير، وممدوح الشناوي.