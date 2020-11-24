رسائل غزل رومانسية بين درة وزوجها تشعل مواقع التواصل

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر رجل الأعمال هاني سعد عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابه على “إنستغرام” صورة جمعته بزوجته الفنانة درة وجه بها رسالة إليها، حيث كتب معلقًا عليها: “لكل اللي بتعمليه، لأنك أنتي، سأبقى شاكرًا للأبد أنكِ في حياتي، أنا في نعيم”.

لترد عليه درة قائلة: “أنا أيضًا في نعيم لأنك معايا يا حبي”.

من ناحية أخرى، قالت الفنانة درة، في أول مقابلة تلفزيونية لها بعد الزفاف، ببرنامج The Insider بالعربي، إنها تشكر زوجها على تحمله انشغالها بالتصوير.

وقالت درة على هامش لقائها بالبرنامج في كواليس تصوير حكاية “أول السطر” من مسلسل “إلا أنا”، وهي الحكاية الأخيرة من حكايات المسلسل الثماني، إنها لا تفكر في الحكاية كختام، فالحكايات ليس بها تسلسل، لكن عرض هذه الحكاية في النهاية يضع عليها مسؤولية كبيرة، بالنظر لنجاح الحكايات الأخرى، وأهمية أن تنجح حكايتها أيضاً، وذلك بعيداً عن أي مقارنة بين القصص المختلفة.

ووجهت درة الشكر لكل من هنأها على إتمام زواجها، وقالت إنها تحب الناس الذين يفرحون لفرح غيرهم.

كانت درة قد أعلنت عقد قرانها يوم 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، واحتفلت بزفافها على المهندس هاني سعد في حفل بسيط، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.